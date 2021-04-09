Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diğer konulara vakit ve enerji ayıramadık

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı.

Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Müze binasının da içinde yer aldığı bu alan başlı başına bir sanat vahasıydı. Günümüzde bu eserlerden geriye kalan ahır binası Milli Saraylar tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Gönül isterdi ki inşa edildiği tarihteki tüm eserleri ile bu binayı yaşatabilseydik. Maalesef ülkemizde bir dönem ecdat mirasına çok hoyrat davranılmış nice güzel eserler yerle yeksan edilmiştir” dedi.

“DİĞER KONULARA VAKİT VE ENERJİ AYIRAMADIK”

Erdoğan, şöyle konuştu:

* Yaşadığımız coğrafyada 200 yıllık Selçuklu, ardından 600 yıllık Osmanlı ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet tecrübeleriyle yaklaşık bin yıllık bir geçmişimiz var.

* Bugün de Orta Asya’dan Avrupa’nın içlerine kadar her yerde ecdadımızın bıraktığı kültür izlerine rastlıyoruz.

* Sahip olduğumuz bu büyük tarih, kültür ve medeniyet mirasına hakkıyla sahip çıkamadığımız ise acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ve alanda kökü mazide olan ati anlayışı ile hareket ediyoruz.

* Elbette kültür, sanat, bilim dediğimiz hususlar bir anda üretilemediği gibi bir anda da ortadan kaybolmuyor. Sağlam siyasi, ekonomik, askeri güce sahip olmayan ülkelerin sanatlarını, bilimlerini yaşatmakta zorluk çektiklerini biliyoruz.

* Türkiye ve Türk milleti olarak böyle bir felaketi kısmen de olsa yaşadık. Son asırlarda arka arkaya maruz kaldığımız çöküntüler bizi beka mücadelesine öylesine yoğunlaştırdı ki diğer konulara vakit ve enerji ayıramadık.

* Son devletimizi de işe bu hercümerç içinde kurduk. Kültür sanatta da kopya çeken taklit eden durumunda kalarak özgürlüğümüzden uzaklaştık. DHA