Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın süresinde milletimizin hem sağlığını, hem güvenliğini, hem aşını, hem işini korumak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Türkiye olarak en az sıkıntıyla atlattık.

* Gelişmiş ülkelerin bile bocaladığı salgın dönemini en az hasarlı geçirdik. Yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık. Bayram ikramiyelerini 1100 liraya yükselttik.

* AK Parti olarak en büyük başarımız, hükümetlerimiz döneminde tüm vatandaşlarımıza çalışacak iş ve geleceklerine güvenle bakabilecekleri istikrarlı bir iklim sağlamak olmuştur. İstikrar ve güvenli ortamı hedef alan çeşitli saldırıların hedefi insanlarımızı karamsarlığa sürüklemektir, bu açıktır.

* Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz.

* Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz.

* Türkiye’yi siyasetten teröre, ekonomiden dış politikaya kadar ağır maliyetleri olan 1990’lı yılların istikrarsızlık dönemi 3 Kasım 2002 seçimleri ile sona ermiştir. Hükümeti devraldığımızda milletimize, Türkiye’yi dört temel sütun üzerinde yükseltme sözü verdik