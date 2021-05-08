Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil’i çökerteceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerini kabul ettiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında “Kandil’i çökerteceğiz ve Kandil’i Kandil olmaktan çıkaracağız. Onlar için karanlık olacak” dedi.

“MÜCADELEYİ İLERİ TAŞIYARAK SÜRDÜRECEĞİZ”

Erdoğan, şunları söyledi:

* Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar, bu mücadeleyi sürekli daha ileri taşıyarak sürdüreceğiz.

* Bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki

İlginizi Çekebilir TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi