Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde 27 Şubat 2020’den sonra ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıya, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

ÖMER ÇELİK’TEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, milletvekillerimiz illeriyle ilgili olarak ihtiyaçlar, yapılan işler, devam eden projeler, kendilerinin sahadaki değerlendirmeleriyle ilgili olarak görüşlerini paylaştılar.

* Cumhurbaşkanımızın milletvekillerine, teşkilatlarımıza söylediği, yapmamız gereken birinci işin öncelikli olarak vatandaşımızla daha yoğun ve sahada bütün kılcal damarlara gidecek şekilde bir arada olmak gerektiğidir.

“TÜRKİYE’NİN SİVİL ANAYASAYA KAVUŞMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ”

Normalleşme dönemiyle birlikte teşkilatın ve milletvekillerinin vatandaşla bir araya geleceği yoğun çalışma dönemi olacağını kaydeden AKP’li Çelik, şunları kaydetti:

* Milletvekillerimizin illerine göre değerlendirmeleri, salgın, tarım, terörle mücadele konusu, dış politikada ise Avrupa ve Afrika ile ilişkiler değerlendirildi.

* Cumhurbaşkanımız konuşmasında, hem teşkilatlarımıza hem milletvekillerimize tavsiye ve talimatlarının yanı sıra salgınla mücadele konusunda Türkiye’nin pozitif ayrışan yönleriyle ilgili değerlendirme yaptı.

* Ayrıca Cumhurbaşkanımızın milletvekillerimize yaptığı önemli vurgulardan biri, yeni anayasa yapma sürecine kuvvetli bir şekilde sahip çıkılması gerekliliğiyle ilgiliydi. Türkiye’de sürekli olarak yeni ve sivil bir anayasa arayışı vardır.

* Cumhurbaşkanımız bunun gerçekleşmemiş olmasının kabullenilemeyeceğini, mutlak surette Türkiye’nin sivil anayasaya kavuşması gerektiğini, hem AK Parti’nin hem ‘Cumhur İttifakı’nın buna güçlü bir şekilde sahip çıktığını, bu dönemde siyasette görev yapan herkesin bunu hayata geçirmesi yönünde değerlendirmeleri oldu.

ERDOĞAN YİNE VEKİLLERLE BİR ARAYA GELECEK

AKP’li Çelik ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan ve Brüksel ziyaretini de toplantıda değerlendirdiğini, haftaya da Erdoğan’ın yine milletvekilleriyle bir araya geleceğini belirtti. DHA