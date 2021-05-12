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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncellenme: 22:01, 12/05/2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları ile insanlık ve hukuk dışı uygulamalarına karşı somut adımlar atılması için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek, uluslararası camianın İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi için Türkiye ve Pakistan'ın birlikte yapacağı çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:21:29,