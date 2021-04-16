Cumhurbaşkanı Erdoğan polislerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengeköy Polis Merkezi&#8217;ne gelerek, iftarını polislerle açtı.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iftarda Erdoğan&#8217;a eşlik etti. Erdoğan iftarın ardından polis merkezinden ayrılarak Kısıklı&#8217;daki konutuna geldi. DHA. İlginizi ÇekebilirErdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. İlginizi ÇekebilirErdoğan: Haddini bildirdi, daha yumuşak olmazdı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6378112}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogan-polislerle-iftar-yapti-6378112');aip2('newsArticle', {"identifier":6378112,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogan-polislerle-iftar-yapti-6378112/","headline":"Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan polislerle iftar yaptu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["canl\\u0131","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakan\\u0131","\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakan\\u0131","NATO","Polis","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","S\\u00fcleyman Soylu","Yunanistan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/16/iecrop/erdogan-iftar-dha-1_16_9_1618598093.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-04-16 21:35:04","dateModified":"2021-04-16 22:33:24","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1324}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogan-polislerle-iftar-yapti-6378112/');