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Cumhurbaşkanı Erdoğan polislerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengeköy Polis Merkezi'nde polislerle iftar yaptı. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Güncellenme: 22:33, 16/04/2021
HaberlerGündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengeköy Polis Merkezi’ne gelerek, iftarını polislerle açtı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da iftarda Erdoğan’a eşlik etti. Erdoğan iftarın ardından polis merkezinden ayrılarak Kısıklı’daki konutuna geldi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:21:35,