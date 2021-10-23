Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sıkıntılarımız yok mu elbette var. Uluslararası alanda karşılaştığımız zorluklar var. İç siyasette yaşanan sorunlar var, ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye’yi dünyanın en itibarlı sözü dinlenen gelişmelere yön veren ülkeleri arasına dahil ettik. Bunun için hep birlikte büyük bedeller ödedik.

Yeri geldi vesayetin dayatmalarıyla karşı karşıya kaldık. Yeri geldi üzerimize salınan terör örgütlerinin saldırıyla uğraştık. Yeri geldi darbecilerin silahlarıyla burun buruna kaldık. Yeri geldi ekonomik tetikçilerle, onların tuzaklarıyla boğuştuk.

Yeri geldi içerde ve dışarda estirilen nice haksız ve adaletsiz, yalan iftira çarpıtmaya karşı mücadele ettik. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile hepsinin üstesinden geldik.

Ülkemizi, çizdikleri siyasi ve ekonomik sınırların dışına çıkartmamak için ellerinden geleni yapanlara rağmen işte, 2023'ün yani büyük ve güçlü Türkiye hedefinin şimdi neresindeyiz, eşiğindeyiz.

Sadece bununla kalmıyor gençlerimize bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz Türkiye'nin 2053 vizyonu da yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyoruz.

EKONOMİDE YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR VAR

Sıkıntılarımız yok mu elbette var. Uluslararası alanda karşılaştığımız zorluklar var. İç siyasette yaşanan sorunlar var, ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var.

Ama biz 19 yıldır attığımız her adımda sıkıntılarla karşılaştık. Ülkemizi önümüze çıkan her engeli birer birer aşarak büyüttük, güçlendirdik zenginleştirdik zorluklar karşısında pes eden bir yapıda olsaydık bu işlere hiç giremezdik.

Türkiye’yi diplomasi ve ekonomide zora sokarak iktidarı değiştirmeyi hedeflediklerini söyleyenlerin amaçları ülkemizin menfaatlerini korumak değildir.

Nasıl 19 yıldır bu ülkeyi kimseye yem etmediysek, nasıl tüm kötü niyetlilerin heveslerini kursaklarında bıraktıysak bu defa da aynı şeyi yapacağız.”