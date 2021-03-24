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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP kongresinde yeniden genel başkan seçildi.

Güncellenme: 16:22, 24/03/2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1428 delegenin oyuyla yeniden AKP Genel Başkanı olarak seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin yenilenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile ilk toplantının bugün hemen yapılacağını söyledi.

Erdoğan AKP 7. Büyük Olağan Kongresi’nin tamamlanması ardından yaptığı konuşmada, “Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum… İlk MKYK toplantımızı buradan genel merkezimize dönüp gerçekleştiriyoruz” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:16:16,