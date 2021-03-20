Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim’de kestane aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.. Ziyaretin ardından Taksim meydanında yürüyen Erdoğan, kestane ve mısır satın aldı.. İlginizi ÇekebilirAKM şantiyesindeki çökme anı kameraya yansıdı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6325477}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-akmye-ziyaret-6325477');aip2('newsArticle', {"identifier":6325477,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-akmye-ziyaret-6325477/","headline":"Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan Taksim&#8217;de kestane aldu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Atat\\u00fcrk","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","istanbul","M\\u0131s\\u0131r","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","sosyal medya","Taksim"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/20/iecrop/erdogan-dha-3_16_9_1616250046.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-03-20 17:05:44","dateModified":"2021-03-20 17:33:50","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":806}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-akmye-ziyaret-6325477/');