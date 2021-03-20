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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim’de kestane aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Taksim meydanında yürüyen Erdoğan, kestane ve mısır alışverişi yaptı.

Güncellenme: 17:33, 20/03/2021
HaberlerGündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

Ziyaretin ardından Taksim meydanında yürüyen Erdoğan, kestane ve mısır satın aldı.

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Atatürk Cumhurbaşkanı istanbul Mısır Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya Taksim
Yayınlanma Tarihi:17:05,