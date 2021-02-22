Erdoğan’dan ‘Berat Albayrak’ açıklaması: Kuduruyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen AKP İzmir 7. Olağan İl Kongresi’ne katılırken, buradan Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de canlı bağlantıyla seslendi.

Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

* Bugünkü kongrelerimizi İzmir’den Nevşehir ve Hakkari’ye uzanan bir hatta Türkiye’nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklaştırarak gerçekleştiriyoruz.

* Kirli zihniyet bugün de birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize saldırıyor. Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?

* Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine devleti suçlayan bu zihniyetin her masumun katilinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var.

CHP’YE BERAT ALBAYRAK TEPKİSİ

* Son zamanlarda CHP ve şürekası, Berat Albayrak’ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan kampanya yürütüyor.

* Ülkenin ve milletin hayrına en küçük bir sözlerine ve duruşlarına şahit olmadığımız CHP yöneticilerinin hezeyanları ile uğraşmayı zul addettiğimiz için önce görmezden geldik, ancak bu iş artık, bir insan olarak sahip olduğumuz temel haklara ve özgürlüklere de özellikle de ailemize saldırı boyutuna varınca, ağızlarını payını vermek de üzerimize vacip oldu.

* Dertlerinin ülke ve millet olmadığını hakikatları binlerce kez dinleseler de kafalarındaki senaryoyu yerine getirmeyi sürdüreceklerini biliyoruz. İzmir’e olan saygımız gereği son 7-8 yıldır ülkemizin ekonomide yaşadığı saldırıları ve verdiğimiz mücadeleyi özetle anlatmak istiyorum.

BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI

* Berat Bey ve onun üzerinden şahsımızla ilgili kampanyaya hız verilmesinin nedenlerinden biri de budur. Kendilerine tevdi edilen misyonun gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerini biliyoruz.

* Son 7-8 yıldır, ülkemizin ekonomide yaşadığı saldırıları ve verdiğimiz mücadeleyi özetle anlatmak istiyorum. Bu mücadelenin ekonomi boyutunun en ön safında Berat bey yer almıştır.

* Berat Bey’i önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, damat sıfatın bu alanlardaki birikimi ve başarısının önüne geçirilmesi olmasıdır. Bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı, değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum.

* Türkiye’nin enerji atılımlarında Berat beyin geliştirdiği strateji bulunuyor. Karadeniz’deki doğal gaz rezervinin keşfini yapan gemilerin alınmasıyla başlanmasından, madencilik açılımlarına kadar pek çok kazanımın altında Berat Bey’in imzası vardır.

“KUDURUYORLAR”

* Onu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihi öneme sahip uygulamaları da Berat Bey’in Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde hayata geçirdik.

* Gençler, bunlar arasında çok ehemmiyetli gördüklerimden biri de katılım şirketlerinde yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve faizsiz finansman yöntemlerinin çeşitlendirilmesidir.

“AÇTIĞIM HER DAVAYI KAZANIYORUM”

* Şimdi Berat Bey de hukuk çerçevesinde bugün itibarıyla yargıda hakkını arayacaktır. Ben de birçok davalar açtım. Açtığım her davayı da kazanıyorum. Şimdi yargıya giderler ha diye dert yanarlar, tek yer var yargıya gideceğim. Sen de para bol zaten, alıp fakir fukaraya dağıtacağız.

* Salgını ekonomik ve sosyal etkilerimizin sürdüğü şu dönemde döviz rezervleri üzerinden Berat Bey’in aleyhinde yürütülen haksız ve seviyesiz kampanyanın amacı kesinlikle bu konuda bilgi sahibi olmak değildir.

DÖVİZ REZERVİ AÇIKLAMASI

* Çünkü biz bunların kendilerine en kritik konularda bilgilendirdiğimizde ne yaptıklarını biliyoruz. Kafası karışmış olabilecek vatandaşlarımız için döviz rezervi konusuna açıklık getirmek istiyorum.

* Bir süredir zaten ekonomik saldırı altında olan Türkiye’nin salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı da tedbir geliştirmesi gerekiyor.

* Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntıyla karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemleri yapıldı. Bu işlemlerin tamamı da piyasa kuralları çerçevesindedir.

* Ne dövizin buharlaşması ne de herhangi bir istismar haksız kazanç hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda ciddi etkilere yol açan şoklara rağmen hedeflerine bağlı kalmayı başardı.

* Şu anda Merkez Bankası’nın döviz rezervi sıfırlandı diyorlar. Sıfırın altına düştü dediler. 27.5 milyar dolar döviz rezervir vardı göreve geldiğimizde.

* Şimdi 95 milyar dolar var. Başbakanlık döneminde bu döviz rezervi 2013, 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95’e indik. Biz yeniden 132’ye de çıkarız, 200’e de çıkarız.

* Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim akıl hocalarımız Batı değil, CHP’nin akıl hocaları orada. Bizim akıl hocalarımız kendi içimizde. Birbirimizle dayanışma halindeyiz. Bu adımları da böyle attık. Şu anda 95 milyar dolar döviz rezervimiz var.