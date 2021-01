Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan corona aşısı açıklaması: 50 milyon doz gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Sosyal Atama Töreni’ne katıldı. Erdoğan, töreden yaptığı konuşmada corona virüsü aşısı konusuna değindi.

“İLK ETAPTA 50 MİLYON DOZ AŞI GELECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında salgın döneminde yapılan çalışmalara değinerek şunları söyledi:

* Türkiye’nin sahip olduğu hizmet altyapısının gücü ve sosyal devlet vasfının genişliği kriz dönemlerinde çok daha iyi ortaya çıkıyor.

* Salgın döneminde sadece sağlık altyapımızın ve genel sağlık sigortamızın gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda sosyal destek sistemimizin kapsayıcılığını da test ettik.

* Neredeyse bir yıla yaklaşan salgın döneminde yüreklerimizi yakacak ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk.

* Tam tersine 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ve geniş bir alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık.

* Bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Aşı bulamıyorlar.

* Biz ise şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. Ve ilk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek.

* Ve süratle de aşılamayı başlattık, şu anda devam ediyor. Dünyanın en müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci ülke olarak biz en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık.

* Bu yılın bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor. İnşallah her kesimden vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı sürdüreceğiz. DHA