Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan corona virüsü ve aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldığı Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni’nde konuştu. Sözlerine, bugün vefatının 28. yıl dönümü olan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ı yad ederek başladı.

Özal’ın ülkenin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla milletin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte bugün ülkemizin medarı iftiharlarından olan Ilısu projemizin etaplarından birini daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz” diye konuştu.

“PROJELERİMİZDE BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SABOTAJLARIYLA UĞRAŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Türkiye’nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle, yatırımlarımızla, hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz.

* Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki projelerimizle zorlu arazi şartları yanında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna her türlü alçaklığa imza attılar.

“BUNLARIN HİÇBİRİNE PRİM VERMEDİK”

Terör örgütünün, Batmanlı, Mardinli, Hakkarili, Şırnaklı, Diyarbakırlı vatandaşların hizmet almaması için her türlü iğrençliği sergilediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

* Mesela yol yaptık, rızkının peşindeki işçileri katlettiler. Baraj yaptık müteahhitleri tehdit ettiler. Havalimanı yaptık akla, hayale gelmedik iftiralar attılar. Okul yaptık, çiçeği burnunda, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane, kurs, yurt, gençlik merkezi yaptık, ateşe verdiler, yakıp, yıktılar. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar.

* Milletimizin vergileriyle alınan belediye araçlarını, halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak için kullandılar. Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajımızın inşa sürecinde karşılaştığımız sıkıntıları gayet iyi biliyor.

* İçeride bölücü örgütün güdümündeki yapıların, dışarıda onların destekçilerinin barajla ilgili yürüttükleri kampanyaları dün gibi hatırlıyoruz. Biz bunların hiçbirine prim vermedik.

* Mimar Sinan gibi, yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde diyerek, yolumuzda kararlılıkla yürüdük. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, eserleri ülkemize kazandırarak verdik.

“TÜRKİYE’NİN SALGINLA MÜCADELESİ ÖRNEK GÖSTERİLİYOR”

Erdoğan, konuşmasında sağlık hizmetleri ve corona virüsü mücadelesine de şöyle değindi:

* Ulaştırma yatırımları noktasında bugüne kadar 932 milyar lira kaynak kullandık. Hatırlayın bir dönem bizim insanlarımız yurt dışındaki yollara, otobanlara, köprülere hayranlıkla bakardı. Özellikle gurbetçilerimiz ülkemize geldiklerinde Avrupa’daki imkanlardan övgüyle bahsederdi.

* İnsanlarımız çoğu zaman tedavi için, üniversite eğitimi, iş, aş bulmak için Avrupa’ya Amerika’ya gitmek zorunda kalırdı. Allah’a hamdolsun bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü.

* Artık yabancılar Türkiye’ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor. Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor.

* Her yıl yüz binlerce yabancı şifasını ülkemizdeki hastanelerde arıyor. Türkiye’nin corona virüsü salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem de batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor.

* Sadece son bir yılda toplam 16 bin 160 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayarak insanımızın istifadesine sunduk. Dünyada 100’e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşımıza uyguladık.

* Diğer yandan gelişmiş ülke ekonomilerinin bile devraldığı 2020 yılını yüzde 1,8 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattık.