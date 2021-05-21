Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e çok sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminin açılışında konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

* Kuzey Marmara Otoyolu’nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye’nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız.

* Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir. Salgın döneminde projelerimize ara vermedi, milletimizin hizmetine verdik.

* Ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken, biz 10 milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık.

KANAL İSTANBUL MESAJI

* Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosunun içinde yerini alacaktır.

YARGI REFORMU PAKETİ

“Bu arada yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü meclisimizin takdirine sunuyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni sivil anayasasına da Cumhur ittifakıyla başlattığımız çalışmayla tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak STK’larla milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasamıza da kavuşacağız. Salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına Türkiye’yi sokacağız. Bu tablo içerde ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’E SERT SÖZLER

* Filistin bizi bekliyor. Filistin tüm o yavruların ağlamalarıyla bizi bekliyor. Dışişleri Bakanımız ve birçok birlikte hareket ettiğimiz dışişleri bakanlarımız, BM Genel Kurulu’nda dönem başkanı olan milletvekilimiz Volkan Bozkır bey başkanlığında başarılı bir oturumu dün gerçekleştirdiler.

* Oradan bir şey haykırdılar. Filistin’in 1947’den itibaren, topraklarının bu terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlattılar. Anlatacağız, durmayacağız. Bu terör devleti İsrail’in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Bu terör devleti İsrail’i çok iyi tanımanız, anlamanız lazım.