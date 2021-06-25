Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘erken seçim’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Erken seçim iddialarına değinen Erdoğan, “Yatıyor kalkıyor ‘erken seçim’ diyorlar. Seçimin tarihi belli, haziran 2023. Boşuna çabalamayın” ifadelerini kullandı.

“DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Gelecek nesillere daha büyük bir güçlü bir Türkiye bırakabilmek için her birimizin bu kutlu davanın neferi olduğunu benimsemeliyiz. AK Parti’yi millet kurmuştur. Ana kademe, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız bir aradayız.

* Hedefimiz önce bu ülkenin 84 milyon vatandaşının her birinin gönlünü fethetmektir. Vaktimizi ve enerjimizi sadece bu doğrultudaki çalışmalarımızı daha iyi getirmek için çalışacağız.

* En önemli görev teşkilatlarımıza düşüyor. Her saldırının hedefinde AK Parti’nin olması boşuna değildir. Türkiye ile AK Parti’nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye’yi seven AK Parti’yi seviyor, Türkiye’den nefret eden bizden de nefret ediyor. Hep dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz.

* Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, neyi ne için yaptığını gayet iyi biliyor. Biz birbirimize sevgimizi, saygımızı kaybetmezsek bunların hiçbiri netice vermez. Hatay’ın bir dayanışma sergileyeceğine inanıyorum.

“BUNLARIN YALANDAN BAŞKA VİZYONLARI YOK”

* Türkiye’nin yaşadığı 19 yıl içinde 15 seçimin her biri kendi içinde öneme sahiptir. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimler 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna taşıyacak en kritik dönemeci kapsıyor.

* Gece gündüz çalışmanızı istiyoruz. Hatay’la birlikte ülkemizin tamamında her haneye mutlaka, tekrar tekrar gireceğiz. Gittiğimiz her yerde güler yüzümüzle kazanmadık gönül bırakmayacağız. Bizde ne olacak? Tevazu… Bize gurur, kibir yakışmaz… Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette, enerjide, tarımda yaptıklarımızı anlatacağız.

* Bunların yalandan başka vizyonları yok. Gençlerimizi gelecekleri ve hayalleri konusunda destek sağlayacak tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz.

“SEÇİMİN TARİHİ BELLİ”

* Hayatları yalan, yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar erken seçim, nereden çıktı bu ya? Seçimin tarihi belli: Haziran 2023. Boşuna çabalamayın…

* Gençler şunu unutmayın; 20 yıl öncesinin Türkiye’si ile veya Hatay’ı ile bugünün Hatay’ı karşılaştırdığınızda, bugünkü gençler bilmez. Onlara anlatacaksınız. Z kuşağı falan diyorlar ya bunlara anlatacaksınız, bilmezler. Onlara bunları hatırlatacaksınız.

* 2023 seçimlerine kadar her çalışmayı bu anlayışla yürüteceğiz. Ülkemizle ilgili heveslerini saklama gereği, özellikle sağlık, bunların hayatında böyle bir şey var mı? Bu zatın SSK’nın başında olduğu zamanlar Savaş Ay’ın programındaki Bay Kemal’in programını tüm teşkilata izletin, görsünler.

* Gençler bunu bilsinler. Şimdiyse hastanelerimiz nasıl, bunu da görsünler. Bakın şu anda sevgili kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde Avrupa’nın en gelişmiş ülkeleri aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. İngiltere’de 100 sterlin gibi rakamla ücret alınıyor. Bizde böyle bir şey yok…