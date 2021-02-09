Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan monolitli mesaj

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi’ndeki tarlada geçen Cuma günü arazisine gidenler bir tarlada 3 metre yüksekliğindeki metal blokla karşılaştı.

Mahalle sakinlerinin şaşkınlık yaşamasının ardından bilgilendirilen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek etrafını çembere aldıkları monolit benzeri yapının etrafında nöbet tutmaya başladı.

Herkesin kimler tarafından hangi amaçla bölgeye getirilerek dikildiği sorusuna cevap aradığı metal bloklar ile onlarca senaryo üretildi. Bölgeye farklı illerden yüzlerce kişi gelerek gizemli monoliti inceleyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

VALİ “BİZ DE MERAK EDİYORUZ” DEMİŞTİ

Güvenlik güçleri konuya ilişkin açıklama yapmazken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise gazetecilere ‘Biz de merak ediyoruz' demekle yetinmişti.

Kısa sürede tüm Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenada da aniden ortaya çıkan metal blok merak konusu oldu. Dünyanın birçok ülkesi, Şanlıurfa'daki gizemli şekilde ortaya çıkan monolit benzeri metal blok ile ilgili haber ve fotoğrafları okuyucularına ulaştırdı.

Dünyanın farklı ülkelerinde daha önce de ortaya çıkan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken Şanlıurfa'daki monolit son günlerde ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülke medyasında geniş şekilde işlendi.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gizemli bir şekilde ortaya çıkan monolit, bu sabah aynı gizemiyle bir anda yok oldu. Kurulumu ve yok oluşu ile merak konusu olan monolite ilişkin birçok yorum yapılsa da yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Herkes gizemli monolitin neden kurulduğunu ve kaldırıldığını merak ederken, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programındaki sözleri dikkat çekti.

Türkiye'nin uzay projelerini anlatan ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yoğun strateji, hedef ve projelerin yer aldığı Milli uzay programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor; ‘gök yüzüne bak ayı gör' diyoruz” dedi.

Metal blokun üzerinde de Göktürk alfabesiyle ‘Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlenmişti.

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