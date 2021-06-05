Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘müsilaj’ açıklaması: Talimatı verdim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, “Hava kirliliği sorunun ülke genelinde önemli ölçüde azalması doğalgazın yanı sıra açtığımız parkların önemli katkısı olmuştur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 56 milyon metrekarelik bir alanı kaplayan 324 millet bahçesi yapmak için kolları sıvadıklarını belirterek, “62 millet bahçesini tamamladık, 80 millet bahçesinin şu an yapım aşamasındayız. Ayrıca ülke genelinde proje ve ihaleler devam ediyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan millet bahçelerinin deprem durumunda toplanma alanı olarak kullanılacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ta bir kordon projesine de başlayacaklarını belirtti.

“AYNI ŞEKİLDE KARTAL, PENDİK’TE METAN GAZI TEHDİDİ VAR”

Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde yol kenarlarına, orta refüjlere ağaç diktiklerini belirterek, “Dikkat edin fidan değil, ağaç diktik. Fidan zaman alır, o yüzden ağaçlandırma merkezlerinde tutun da 15 yaş ağaç ithal ederek yol kenarlarını, orta refüjleri ağaçlandırdık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızı korumanın önemi artıyor. Küresel ısınmanın en önemli nedeni olan çöplerden sızan metan gazını inşa ettiğimiz katı atık merkezleriyle kontrol altına almayı başardık. Aynı şekilde Kartal, Pendik’te metan gazı tehdidi var. Yaptığımız yatırımlarla sayısını 15’den 90’a yükselen katı atık tesislerimiz nüfusumuzun tamamına hizmet veriyor” dedi.

Erdoğan, konuşmasına söyle devam etti:

*Tüm bu eserlerin şehirlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin bu eserlerle buluşmasını sağlayan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

* Değerli kardeşlerim, hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa, yeşil alanlarımız da adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür.

* 20 yıl öncesine kadar pek çok şehrimizin yakasına yapışan hava kirliliği sorununun önemli ölçüde azaltılmasında açtığımız parkların ve bahçelerin de büyük rolü olmuştur.

*İBB Başkanlığımda, görevi devraldığımda İstanbul’da öyle ağaç mağaç böyle bir şey yoktu zaten. Görevi devraldık, bütün yollarımızın kenarlarını ağaç diktik.

* Fidanlar zaman alır. Ağaç ithal ederek ağaçlarla İstanbulumuzun yol kenarlarını bu ağaçlarla tamamen döşedik. Bir anda İstanbulumuz ağaçlandırılmış oldu.

* Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz. Ve biz bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacak, bu noktada özellikle ağaçlandırmadaki faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız.

MÜSİLAJ AÇIKLAMASI

* Marmara’da da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanıma talimat verdim.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, bu şu niye yapmıyor demeyeceksiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak koordinasyonu sağlayacaksınız, üniversitelerle el ele vererek başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Biz bunu Haliç’te yaptık mı? Yaptık. İnşallah müsilaj belasından denizimizi kurtaracağız.

* Benim korkum Karadeniz’e yayılıp Marmara yaparsa bela büyüktür. Gecikmeden bunu yapmalıyız” şekliden konuştu. Erdoğan, “Müsilaj belası tüm kurumlarımızın ortak gayretiyle çözülecek bir sorundur.