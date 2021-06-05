Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Vali’ye: Makas yoksunu musun?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Hava kirliliği sorunun ülke genelinde önemli ölçüde azalması doğalgazın yanı sıra açtığımız parkların önemli katkısı olmuştur” dedi.

CANLI BAĞLANTI SAĞLANDI

Konuşmanın ardından da Erdoğan Şırnak’taki Araç ve Konteyner Teslim Töreni’ne canlı olarak bağlandı. Açılış sırasında makaslar kurdeleyi kesmeleri için çocuklara dağıtıldı.

“MAKAS YOKSUNU MUSUN?”

Ancak Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın elinde makas olmadığı görüldü. Bunun üzerine Erdoğan, Vali Pehlivan’a “Makas yoksunu musun?” diye sordu.

MAKAS TALİMATI VERDİ

Vali Pehlivan ise Erdoğan’a, “Teslim alma şeklinde olduğu için kurdele kesilmeyecek sandık, ama çocuklarımız ve gençlerimiz kesiyor” diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise her çocuğun elinde makas olmadığını görünce Vali’ye “Mutlaka bu çocuklara daha sonra makas göndermelisin” talimatı verdi.

BİR MAKAS KRİZİ DAHA

Daha sonra Samsun’da bulunan Kızılırmak Deltası Koruma Projesi’nin açılışına canlı bağlantı ile bağlanan Erdoğan, açılışı çocukların yapmasını istedi.

Erdoğan, “Kurdeleyi ve makasları çocuklara verelim” diye seslendi ancak kimsede makas olmadığı görüldü. Bunun üzerine yetkililere “Makas yok mu?” diye soran Erdoğan, “Burası tamamen doğal bir ortam Sayın Cumhurbaşkanım” yanıtını alınca “Doğal makasınız yok mu?” diye sordu.

“BENDE DOĞAL MAKAS VAR”

Yaşanan kısa bir sessizliğin ardından Erdoğan elini cebine götürerek bir çakı çıkardı. Erdoğan, “Ben de doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım. Maharetleri çoktur” dedi.

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