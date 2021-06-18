Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dili sürçtü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Konuşması sırasında Suriye konusuna da değinen Erdoğan’ın dili sürçtü, “Gerek terör örgütleriyle mücadelemizde, gerekse Suriye'yi istikrarsızlaştırma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık” ifadelerini kullandı.

“4 MİLYONA YAKIN SURİYELİ KARDEŞİMİZİ MİSAFİR EDİYORUZ”

Erdoğan'ın Suriye konusuna ilişkin açıklaması şu şekilde:

* Komşumuz Suriye'de, halkın iradesini yansıtacak bir siyasi çözümün bulunması için var gücümüzle çalıştık. Yaklaşık 10 yıldır, 4 milyona yakın Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz.

* Sınırımızın hemen ötesinde zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan 5 milyonu aşkın mazluma da yardım elini uzatıyoruz. Suriye'de faaliyet gösteren PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk.

“430 BİN SURİYELİ TOPRAKLARINA DÖNDÜ”

* Suriye'nin, yabancı terörist savaşçılar için bir eğitim ve barınma kampına dönüşmesine müsaade etmedik. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığına büyük ölçüde son vererek, ülkemizle birlikte Avrupa ve dünyanın güvenliğine de katkı sağladık.

* Şu an itibariyle DEAŞ'ın 4 bin 500 mensubunu etkisiz hale getirdik. Bugüne kadar 430 bin Suriyelinin güvenli ve gönüllü şekilde topraklarına dönüşünü biz temin ettik

“BEKLEDİĞİMİZ DESTEĞİ ALAMADIK…”

* Gerek terör örgütleriyle mücadelemizde, gerekse Suriye'yi istikrarsızlaştırma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık.

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