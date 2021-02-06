Cumhurbaşkanı imzalı yeni Boğaziçi kararı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversite dışından bir ismin rektör atanmasıyla bir ayı aşkın süredir protestolara sahne olan Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili yine Erdoğan imzasıyla yeni bir karar yayımlandı.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na dayandırılan kararla Boğaziçi Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kurulması kararı Cumuhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi.

Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan aynı kararla, toplam 13 üniversitede 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. 7 üniversitede 16 enstitü ve yüksekokul kapatıldı. 3 üniversitede 4 fakültenin de adı değiştirildi.

İlk tepkiler sosyal medyadan geldi. Akademik teamüllere uyulmadan kararnameyle fakülte kurulması eleştirildi.





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