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Cumhurbaşkanı imzalı yeni Boğaziçi kararı

Tüm Türkiye'de protestolara neden olan, Cumhurbaşkanı kararıyla rektör atamasından sonra, yine Cumhurbaşkanı imzasıyla, yine Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk ve İletişim fakülteleri kurulmasına karar verildi.

Güncellenme: 08:20, 06/02/2021
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Cumhurbaşkanı imzalı yeni Boğaziçi kararı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversite dışından bir ismin rektör atanmasıyla bir ayı aşkın süredir protestolara sahne olan Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili yine Erdoğan imzasıyla yeni bir karar yayımlandı.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na dayandırılan kararla Boğaziçi Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kurulması kararı Cumuhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yürürlüğe girdi.

Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan aynı kararla, toplam 13 üniversitede 16 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. 7 üniversitede 16 enstitü ve yüksekokul kapatıldı. 3 üniversitede 4 fakültenin de adı değiştirildi.

İlk tepkiler sosyal medyadan geldi. Akademik teamüllere uyulmadan kararnameyle fakülte kurulması eleştirildi.


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Boğaziçi Üniversitesi Cumhurbaşkanı rektör Türkiye
Yayınlanma Tarihi:07:15,