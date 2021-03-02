Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu tablodan çok ciddi rahatsızız, üç maymunu oynuyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Batı ülkelerinde Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının geçen yıla göre 2 kat arttığını söyledi.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

* Bugün kültürel ırkçılık; Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür.

* Daha 5- 10 yıl öncesine kadar marjinal görülen fikirler Avrupa’daki ana akım siyasi partilerin söylemi haline gelmiştir.

* Son birkaç yıldır Avrupa seçimlerinin temasını mültecilere, yabancılara ve Müslümanlara özellikle de Türkiye’ye ve şahsıma yönelik husumet politikaları oluşturuyor.

* Batılı politikacılar kendi basiretsizliklerinin faturasını göçmenlere ve Müslümanlara keserek toplumsal huzursuzlukları perdelemeye çalışıyor.

* Geçtiğimiz hafta Fransız İçişleri Bakanının ırkçı bir partinin genel başkanı ile kim daha fazla İslam düşmanı yarışına girmesi insanlık ve sözde Avrupa değerleri adına utanç vericidir. Benzer tartışmaların diğer Avrupa ülkelerinde yaşandığını biliyoruz.

* 2’nci Dünya Savaşı öncesini andıran nefret atmosferi siyasetten sosyal hayata Avrupa genelinde yeniden nüksediyor. Bu tablodan çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz.

* Batılı kurumların İslam düşmanlığı karşısında üç maymunu oynaması endişelerimizi daha da artırıyor. DHA

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