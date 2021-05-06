﻿Tam kapanma uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanmanın 19 Mayıs’a kadar uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soruyu yanıtladı.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Oktay, “Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu” ifadelerini kullandı.

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Oktay, şu ifadeleri kullandı:

* Aşı çalışmalarını bir ekosistem olarak düşünürsek içinde kimler varsa tamamını içine alan süreci sıkı bir takip altına aldık.

* Toplam 18 aşı çalışması var. Bunlardan yedisi başvuru aşamasına gelmişti. Yani insan deneyi aşamasına gelen. Bunları yakın takibe aldık.

* Yedi firmadan dördü klinik test onayını aldı. Bir tanesi de biraz daha önde, Kayseri’deki. Aşı artık bir güce dönüşmüş durumda. Üretilecek bir aşıyı sadece Türk insanı beklemiyor. Bizden daha yakın takip eden ülkeler var.