Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde “virgül” kargaşası

“COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normallaşme ve Alınacak Tedbirler” başlıklı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ndeki bir muğlak ifade kargaşaya neden oldu.

Kamu çalışanlarının 01.07 2021 tarihi itibari ile normal çalışma düzenine geçeceklerinin duyurulduğu genelgede özel durumlar sıralandı.

Ancak genelgedeki şu ifade farklı değerlendirmelere neden oldu:

“Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24’üncü haftasından 32’nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edileceği bildirildi.”

Bazı kamu kurumu yöneticileri bu cümledeki ifadeyi, “Sadece 60 yaş üzeri kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak” şeklinde yorumladı ve 60 yaş altı kronik hasta olanları ve 60 yaş üstü çalışanlarına işbaşı yapmaya çağırdı.

VİRGÜL UNUTULDU MU?

60 yaş altındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü çalışanlar, genelgedeki cümlede bir virgülün eksik bırakılması nedeniyle bazı kamu yöneticilerinin bu ifadeyi yanlış yorumladığını savundu. Bu gruptaki çalışanlar genelgedeki ifadenin acilen netleştirilmesini bekliyor.