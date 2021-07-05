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Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında gündem aşılama takviminin yanı sıra turizm ve dış politikadaki gelişmeler olacak. Toplantıda ayrıca 20 Temmuz Salı günü başlayacak Kurban Bayramı'nın tatilinin pazartesi günü ile birleştirilmesi de gündemde olacak.

Güncellenme: 11:24, 05/07/2021
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı sunumda aşılama çalışmaları, bundan sonra atılacak adımlar ve günlük olarak 5,000’in altına inen corona virüsünde vaka sayılarının seyri ele alınacak.

Buna bağlı olarak turizm sektöründeki gelişmeler, otellerde alınan tedbirler ve düşen vaka sayılarına bağlı olarak Türkiye’ye daha çok gelmesi beklenen turist sayısının artmasıyla alınabilecek yeni tedbirler gündemde olacak.

Kabinede ayrıca, dış politikadaki gelişmeler ve ABD’nin çekilmesiyle Türkiye’nin daha fazla görev alması beklenen Afganistan süreci ana konulardan biri olacak.

Toplantıda 20 Temmuz Salı günü başlayacak ve 24 Temmuz Cuma günü sona erecek olan Kurban Bayramı’nın Pazartesi günü ile birleştirilmesi de gündemde olacak. (REUTERS)