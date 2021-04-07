Cumhuriyet savcısı coronaya yenik düştü

Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde (BAM) cumhuriyet savcısı olarak görev yapan 2 çocuk babası Ümit Demirci, bir süre önce corona virüse yakalandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Demirci, sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Cumhuriyet savcısı Demirci’nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’a gönderildi.

BAM TAZİYE YAYIMLADI

Ümit Demirci’nin görev yaptığı BAM sosyal medya hesabından taziye yayımlayarak, “Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci 07.04.2021 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

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