ÇYDD’den 10 Kasım videosu: “Seni düşünmek güzel şey”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ÇYDD), cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı için anlamlı bir video hazırladı. ÇYDD’nin 10 Kasım için yayınladığı video, #SeniDüşünmek etiketiyle paylaşıldı.

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Yapımcılığını Dokuz Sekiz Müzik'in üstlendiği “40 Yıllık Şarkılar” albümünde yer alan; Nazım Hikmet'in söz yazarı olduğu, Nadir Göktürk'ün bestelediği ve Karsu Dönmez'in seslendirdiği “Seni Düşünmek” şarkısı ile hazırlanan videoda ÇYDD öğrencileri yer aldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, video ile beraber yaptığı açıklamada anlamlı mesajlar verdi.

ÇYDD'nin açıklamasında şu satırlar yer aldı:

“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” sözcüğüyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!”

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