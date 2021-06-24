Dağ evinde dehşet! Genç çift ölü bulundu

Gürpınar ilçesine bağlı Köseçobanlı Mahallesi’nin kırsal bölgesinde hayvan otlatan bir kişi, aynı mahalleden Ahmet A.T.’ye (35) ait koyunların başıboş olarak dolaştığını gördü.

Hayvanların sahibine ulaşmak için çadıra giden şahıs, Ahmet A.T.’nin av tüfeği ile başından vurularak öldürülmüş, eşi Kader T.’nin (33) ise tavana bağlanan iple asılı halde cesediyle karşılaştı. Şahsın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir çocuklu çiftçin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay yerinde bir adet av tüfeği bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. İHA

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