Daha önce mühürlenen mekana baskın: Ceza yağdı

Hedefin ‘mavi’ kategori olduğu, ‘çok yüksek riskli’ Konya’da polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Efsane Sokak’ta eğlence mekanının yasağa rağmen açık olduğunu belirledi.

İşletmeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişi, canlı müzik ve alkol eşliğinde eğlenirken yakalandı. İş yerinin daha önce de mühürlendiği belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske ile sosyal mesafeye uymayan 23 kişiye, 144 bin 900 lira ceza uygulandı. İş yeri sorumlusu Hüseyin T. hakkında ‘mühür bozma’ ve ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlarından adli işlem başlatıldı. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi. (DHA)