Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Daire kavgasında ağabeyini öldürdü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Murat Conba (39), babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle kavga ettiği ağabeyi Vural Conbayı (41), tabancayla vurarak öldürdü. Murat Conba, polis tarafından gözaltına alındı.

Güncellenme: 15:58, 30/05/2021
HaberlerGündem
Daire kavgasında ağabeyini öldürdü

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı binada farklı katlarda oturan Murat ve Vural Conba kardeşler, babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Conba, ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi Vural Conba’ya ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan Vural Conba yere yığılırken, silah sesini duyanların haber vermesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale bulunan Vural Conba, kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Murat Conba da sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

İlginizi ÇekebilirCinayet sanığı: Ben değil MHP'li başkan öldürdüCinayet sanığı: Ben değil MHP'li başkan öldürdü
AMASYA aydın Burdur Cinayet Haber kavga Mehmet Akif Ersoy MHP Polis Sağlık Yeter