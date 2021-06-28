Dalaman nefes alamıyor

Muğla Dalaman'da 25 Haziran'da kağıt fabrikasında başlayan yangın, önce açık cezaevi ardından da TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazilerine sıçramıştı. Dalaman’ın dumanlar altında kaldığı yangın kontol altına alındı fakat bölgede oluşan plastik kokusu ve duman nedeniyle vatandaşlar nefes alamadıklarını söyledi.

“NORMAL YANGIN DEĞİL BU PLASTİK ATIK YANGINI KORKUNÇ BİR ŞEY”

Dalaman'da yaşayan Ayla Yavuz SÖZCÜ Whatsapp Hattı'na ulaşarak yaşadıklarını anlattı. Yavuz şunları söyledi:

“3 gün önce Mopak Fabrikası'nın plastik atık deposunda yangın başladı dediler. Sonra arkaya sıçradı dediler ve sonra da sanki üstünü örter gibi adı orman yangını oldu. Tamam arkasında orman yangını var ama tam üçüncü gün bugün biz 3 gündür korkunç bir şekilde Dalaman'da bildiğiniz plastik kokluyoruz. Sonra yangının kontrol altına alındığını söylediler. Ne mümkün birincisi yangın gibi bir rüzgar esiyor dalamanda ikincisi o her esen rüzgarla daha da büyüdü ve inanılmaz yanan plastik koku hakim bütün Dalaman'da.

Kapıları pencereleri kapadı herkes evin içerisinde oturuyoruz ama tabiki klima filtrelerinden geçiyor bu koku çünkü bu kimyasal gazları engelleyebilen bir filtreleme sistemi yok. Çünkü kimyasal yangına hazırlıklı değil klimalar. Herkesin evinde de klima yok evlerin içi oldu 40-45 derece ve camlar kapılar kapalı insanlar orada oturuyor. Önceki gece ben çocuklarımı aldım dalamandan kaçtım. Şu anda Akyaka'da bir otele yerleştik oradaki durum düzelene kadar. Ne belediye başkanından doğru düzgün açıklama var ne başka bir şey. Sanki normal bir orman yangınıymış gibi. Bu bir normal yangın değil bu plastik atık yangını korkunç bir şey. Nefes alamıyoruz.”

DUMAN BİR SÜRE DAHA ETKİLİ OLABİLİR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “İtfaiye ekiplerimizden atık sahasındaki yangının birkaç gün daha sürebileceği, dumanın bir süre daha etkili olacağı ve soğutma çalışmalarının da aralıksız devam ettiği bilgisini aldım” açıklamasında bulunmuştu. Gürün, daha sonra yangının kontrol altına alındığını açıklamıştı.