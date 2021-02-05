Dallarını kestiği ağaçtan düşerek öldü

Dumlupınar Mahallesinde oturan Yasin Burnalı, bahçesinde dallarını budamak için testere ile ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Burnalı, ağaçtan yere düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Burnalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Burnalı’nın cenazesi otopsi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA