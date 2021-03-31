Damat düğünde kayınpederini öldürdü

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde katıldığı bir düğünde rastgele havaya ateş açan A.Y.’nin (27) silahından çıkan mermiyle yaralanan kayınpederi Ali Altın (55), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi’nde 25 Mart günü bir tanıdığının düğününe katılan A.Y., iddiaya göre, gelin alma sırasında tabancayla rastgele havaya ateş açtı. A.Y.’nin tabancasından çıkan mermilerden biri aynı düğünde bulunan kayınpederi Ali Altın’ın başına isabet etti. Ali Altın, yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAMAT TUTUKLANDI

Ali Altın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.