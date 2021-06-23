Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Damat ‘hayalimdi’ dedi, nikah masasına kamuflajla oturdu

Kırıkkale'de Jandarma Uzman Çavuş Akın Gökdemir (25), nikah törenine askeri kamuflajıyla katıldı.

Güncellenme: 23:01, 23/06/2021
HaberlerGündem
Damat ‘hayalimdi’ dedi, nikah masasına kamuflajla oturdu

Van’da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Akın Gökdemir, nişanlısı Leyla Keklik (23) ile evlenmek için Kırıkkale Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.

Gökdemir, belediye evlendirme salonunda düzenlenen nikah törenine askeri kamuflajıyla katıldı. Leyla Keklik ise beyaz elbise giydi. Çift, tören sonunda yakınlarıyla ve jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“HAYALİMDİ KAMUFLAJLI EVLENMEK”

Akın Gökdemir, düğünde damatlık giyeceğini belirterek, “Hayalimdi kamuflajlı bir şekilde evlenmek. Jandarma’nın kuruluşunun 182’nci yılında evlenmek istedik ama pandemiden dolayı olmadı. O münasebetle bizde bugüne erteledik. Çok mutluyum, sevinçliyim, gururluyum. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı susturmasın, devletimize zarar vermesin” dedi.

Leyla Keklik de çok mutlu, onurlu ve gururlu olduğunu belirtti. DHA

İlginizi ÇekebilirDamat pompalı tüfekle dehşet saçtıDamat pompalı tüfekle dehşet saçtıİlginizi ÇekebilirDamat ile akrabaları ücret tartışmasında kuaför ve çalışanlarını dövdüDamat ile akrabaları ücret tartışmasında kuaför ve çalışanlarını dövdü