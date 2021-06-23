Damat ‘hayalimdi’ dedi, nikah masasına kamuflajla oturdu

Van’da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Akın Gökdemir, nişanlısı Leyla Keklik (23) ile evlenmek için Kırıkkale Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.

Gökdemir, belediye evlendirme salonunda düzenlenen nikah törenine askeri kamuflajıyla katıldı. Leyla Keklik ise beyaz elbise giydi. Çift, tören sonunda yakınlarıyla ve jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“HAYALİMDİ KAMUFLAJLI EVLENMEK”

Akın Gökdemir, düğünde damatlık giyeceğini belirterek, “Hayalimdi kamuflajlı bir şekilde evlenmek. Jandarma’nın kuruluşunun 182’nci yılında evlenmek istedik ama pandemiden dolayı olmadı. O münasebetle bizde bugüne erteledik. Çok mutluyum, sevinçliyim, gururluyum. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı susturmasın, devletimize zarar vermesin” dedi.

Leyla Keklik de çok mutlu, onurlu ve gururlu olduğunu belirtti. DHA

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