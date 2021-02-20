Danıştay, AOÇ’ye kamu binası yapılmasını ’hukuksuz’ buldu

Danıştay, SİT alanlarında kamuya ait bina yapılabilmesinin önünü açan kararı iptal etti. Mimarlar Odası, 1. Derece SİT alanı olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı için dava açmıştı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Çok önemli bir karar verildi.

AOÇ'deki Saray binasının hukuka aykırı olduğu da tescillendi. Cumhurbaşkanlığı makamı, Çankaya Köşkü'ne taşınmalı. Mücadelemiz Atatürk'e ve kurduğu Cumhuriyet değerlerine vefa borcumuzdur” dedi. Ardından şunları söyledi:

“Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun bu konudaki, ilke kararının iptali için dava açtık, ret kararı verildi. Danıştay bu kararı bozdu. Danıştay 6. Dairesi de ilke kararını iptal ederek, tarihi ve doğal SİT alanlarında kamuya ait yapılaşma olamayacağına karar verdi. Bu kararla birlikte, AOÇ alanlarında, kamu yapıları da yapılamayacağı, yargı yoluyla kesinleşti. AOÇ alanları Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale getirilmelidir. Bu kararı AOÇ alanlarında tahribata yönelik açtığımız 160 davaya da sunacağız.”