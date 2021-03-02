Danıştay’dan Çavuşcugöl kararı: Yürütmeyi durdurdu

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi’nde 3 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

Birinci derece tarım arazilerinin kömür madenine kurban edilmesini istemeyen köylüler yürütmeyi durdurma davası açmış ancak ekili arazilere jandarma eşliğinde iş makineleri girmişti. Gelişmenin ardından mahalleli arazileri için günlerce mücadele etmiş ve jandarma ile karşı karşıya kalmıştı.

17 Aralık tarihinde bölgede yapılan incelemelerin ardından bilirkişi raporunda da “Tarımsal alan amaçlı kullanılmasında üstün kamu yararı bulunduğu kanaatini taşıyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

“DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ”

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘acele kamulaştırma verilen' tarım arazisine Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirten bölge sakini Derviş Mavuş, şunları söyledi:

* Geçtiğimiz yıl, tarım arazilerimize bizim isteğimiz olmamasına ve yürütmeyi durdurma davası açmamıza rağmen Jandarma eşliğinde iş makineleri girmişti.

* Ben ve benimle birlikte Danıştay'a yürütmeyi durdurma davası açan arkadaşlarımıza bugün sevindirici bir haber geldi.

* Danıştay, tarım arazilerimizde acele kamulaştırma kararının uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi ve itiraz yolunu da kapattı.

“BURADAN BAŞKA GİDECEK YERİMİZ YOK”

Bölgede daha önce açılan kömür madenleri yüzünden mahalle sakinlerinin çoğunun hastalıklarla boğuştuğunu söyleyen Mavuş, şunları söyledi:

* Kömür ocakları yüzünden birçok insanda KOAH hastalığı meydana geldi. Hemen hemen her bir evde kanser var. Yeni açılması planlanan kömür madeni de köyümüzün hemen yeni başında.

* Kömür madeninin açılması durumunda köylünün buradan göç etmesi lazım. Bizim buradan başka gidecek yerimiz yok. Biz topraklarımızı ekerek üretime katkı sağlamak istiyoruz.