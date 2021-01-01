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Dansözlü yılbaşı partisine baskın

Bursa'da, corona virüsü tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.

Güncellenme: 09:35, 01/01/2021
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Dansözlü yılbaşı partisine baskın

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesindeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, corona tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi.

Foto: DHA

Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip corona tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Foto: DHA

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150şer TL’den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı. (DHA)

Foto: DHA

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Yayınlanma Tarihi:09:27,