Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.16’da, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 16,70 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Sındı Yakaköy’de hissedildi. Datça’ya 53 kilometre mesafedeki depremle ilgili olumsuzluk bildirilmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER