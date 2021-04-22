Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında deprem oldu.

Saat 22:49’daki depremin yerin 7.08 kilometre derinliğinde ve 4.2 büyüklüğünde olduğu duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Akdeniz’de, yerin 10.7 kilometre derinliğinde ve 4.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Gelişmelerin takip edildiğini belirten AFAD, “Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” bilgisini paylaştı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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