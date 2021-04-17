Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında deprem oldu. Verilere göre saat 20:08’de olan deprem yerin 7.32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.0

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin Akdeniz’de yerin 8.9 kilometre derinliğinde ve 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08’de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla” dedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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