Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 40 km mesafede, saat 23.42 itibarıyla deprem meydana geldi.

İlk belirlemelere göre AFAD depremin büyüklüğünü 4,4, Kandilli Rasathanesi 4,0 olarak duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Ege Denizi ve Akdeniz'de çok sayıda artçı depremler yaşanmıştı. Ege Denizi’nde Datça açıklarında 1 Ağustos tarihinde 5,5, 3 Ağustos tarihinde ise 5,3'lük depremler meydana gelmişti.

Deprem uzmanı Naci Görür, “Bölge hareketli. Hareket Helenik dalma- batma zonu ile ilgili” yorumunda bulunmuştu.