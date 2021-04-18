Datça açıklarında korkutan deprem

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi’nde saat 19:26 itibarıyla deprem meydana geldi. Yapılan ilk açıklamalara AFAD depremin şiddetini 4.2, Kandilli Rasathanesi 4.4 olarak duyurdu.

7 km derinlikte meydana gelen depreme en yakın yerleşim yerinin Datça ilçesi Yazköy, Cumalı, Yakaköy mahalleleri olduğu bildirildi.

AFAD, “Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklaması yaptı.

Ege Denizi’nde Datça açıklarında dün aynı saatlerde 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmişti.