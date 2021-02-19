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Davutoğlu: Boğaziçi’ndeki öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanı tanıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara ilişkin konuştu. Davutoğlu, “Öğrencileri din dışı gibi yansıttılar. Cumhurbaşkanı'nın ve benim tanıdığım muhafazakar aileler var” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:34, 19/02/2021
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Davutoğlu: Boğaziçi’ndeki öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanı tanıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV özel yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Boğaziçi’nde tutuklanan bazı öğrencilerin velilerini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıdığını söyledi.

“BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLMAYIN BİRBİRİNİZİ ÖTEKİLEŞTİRMEYİN”

Davutoğlu şöyle konuştu:

“Kabe-i Muazzam'a saygısızlık yapıldığı zaman küçük bir grup tarafından ona tepkiyi hepimiz gösterdik. Bütün siyasetçiler gösterdi. Ben Boğaziçili öğrencililerle de oturup konuştum tüm bunları ama oradaki öğrencilerin tümü sanki din dışıymış gibi ki onların ailelerini, tutuklanan öğrencilerin arasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın da benim de tanıdığım babası muhafazakar kanaat önderleri arasında olan isimler var. Ve onlarda vaktinde bu bu mücadelenin içinde olmuş isimlerdir.

Şimdi bunları sanki din dışı, dine karşı diye böyle bir ayrım yapmak doğru değil. Şimdi bizim gençlere şunu söylememiz lazım, din adamlarımızın, sivil toplumun, siyasetin farklı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Farklı kanaatlere sahip olabilirsiniz ama hepiniz bu ülkenin geleceğisiniz, birbirinize düşman olmayın birbirinizi ötekileştirmeyin.”

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