Davutoğlu: Bu yanlış derhal düzeltilmeli

Yetki belgesi olmayan üreticiye getirilen tütün ticareti yasağı 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Tütün üretiminin merkezi olan Adıyaman'da üreticiler bu kararı büyük tepkiyle karşılayıp eylemler düzenlerken, birçok siyasi partiden karara itirazlar geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da tütün yasağına tepki gösterdiği bir mesaj paylaştı.

“BU YANLIŞ DERHAL DÜZELTİLMELİ”

Karara ilişkin görüşünü sosyal medya hesabından paylaşan Davutoğlu, “Nedir derdiniz? Adıyaman ve bölgenin önemli gelir kaynağı tütüne getirilen düzenlemeyle başka geliri olmayan yerli üreticiyi neden yok etmek istiyorsunuz? Yabancının tütünü serbest, yerli üreticinin değil! Yeni rant alanı mı oluşturuluyor? Bu yanlış derhal düzeltilmeli!“ diye yazdı.

İlginizi Çekebilir Tütün eylemleri sürüyor, AKP'li Aydın suçu Ecevit ve Derviş'e attı