Davutoğlu: Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamayla başarısızlığı bir anlamda kabul etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kahramankazan 1. Olağan Kongresi’nde konuştu.

“ŞEHİT ANNESİNİN FERYADINI SİYASİ PARTİNİN KONGRESİNDE DİNLETTİLER”

“Milletler sadece savaşarak, mücadele ederek destan yazmazlar. Aynı zamanda kahramanlarına saygı göstererek destan yazarlar” ifadelerini kullanan Davutoğlu, şunları söyledi:

* 16 yiğidimizin, canımızın, yüreğimizin ateşi yanarken bazıları da bırakın kongre iptallerini, bırakın yas tutmayı, en coşkulu salonlarda kongreler yapmaya devam ettiler.

* Pandemi şartlarında kendi ifadeleriyle ‘lebalep' doldurulan salonlarda, o şehitlerimizin acısı daha yürekteyken bir şehit annesinin hıçkırıklarla dolu feryadını telefondan bir siyasi partinin kongresinden milyonlara dinlettiler.

“ŞEHİTLERİMİZİN ANILARINI GÖZ ARDI EDEREK KONGRE YAPILDI”

Davutoğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

* Bu operasyonda bir yanlışlık varsa, bir hata varsa, gün gelecek bunlar da konuşulacaktır.

* Nitekim kongreleri iptal etmeyip hatta dün Ankara'da da ses ve görsel şovlarla desteklenmiş, pandemi şartlarını da, şehitlerimizin anılarını da göz ardı eden bir kongre daha yapıldı.

* Bunları yapan sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamayla başarısızlığı bir anlamda kabul etti. Bu başarısızlığı kabul ediyorsanız sayın Cumhurbaşkanı, şimdi gelin bu başarısızlık niye oldu, şu sorularımıza cevap verin ve bir daha böyle bir adım atılmaması için de gerekli tedbirleri alın.

“NİÇİN HAYATLARINI RİSKE ETTİNİZ?”

Gara operasyonunun planlama, uygulama ve kamuoyu iletişimi açısından başarısız olduğunu söyleyen Davutoğlu, şunları söyledi:

* Şu soruyu sormak durumundayız planlama anlamında: sizin niyetiniz oradaki 13 yiğidimizi kurtarmak idi ise ve onların can emniyeti esas idi ise niçin böyle bir hedefe odaklanıp onların hayat güvenliğini öne almak yerine çok kapsamlı bir teröre darbe operasyonunun içine yerleştirerek onların hayatlarını riske ettiniz? İkisi bir araya geldiği zaman yönetmek zorlaşır.

“ESAS OLAN CANIN KURTARILMASIDIR, SİYASİ ŞOV DEĞİL”

Operasyonun ‘bangır bangır' konuşarak yapıldığını ve risk alındığını dile getiren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Hem de sayın Cumhurbaşkanı kamuoyuna çıkıp dedi ki, ‘size bir müjde vereceğim Çarşamba günü'… Böylece aslında o kardeşlerimizi ellerinde tutanlar açısından bakıldığında bir şekilde operasyon da ifşa edilmiş oldu. Bu doğru bir şey değil.

* Kurtarma operasyonlarında esas olan canın kurtarılmasıdır, siyasi şov yapmak değil. Operasyon yürürken, ‘bir müjde vereceğiz' deyip oradaki hain teröristleri alarme edecek şekilde konuşmanın uygulamada izah edilir tarafı yok.

“SORUMLULUK BİZATİHİ CUMHURBAŞKANININDIR”

Davutoğlu, operasyonun kamuoyu iletişimi açısından bir ‘vahamet' olduğunu belirterek, “Bir devlet yetkilisi ‘siviller' dedi, bir başka devlet yetkilisi ‘güvenlik birimlerimiz' dedi. Devlet sorumluluk gerektirir. Genellikle, geçmişte de oldu bugün de, iktidar sahipleri iyi bir şey olduğunda bütün başarıları kendi üstlerine alıyorlar, olumsuz bir şey olduğunda devlete yüklüyorlar. Burada sorumluluk bizatihi sayın Cumhurbaşkanının ve ilgili iktidarın yetkililerinindir” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Uğur Dündar'dan Gara şehitleriyle ilgili dikkat çeken açıklama