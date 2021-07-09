Davutoğlu Erzurum’da konuştu: SBK, Türkiye üzerinde Demokles’in kılıcı gibi kullanılacak!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzurum’da partilileri ile buluştu. Ulu Cami’de kıldığı Cuma namazının ardından kent merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu daha sonra bir düğün salonunda partililerle bir araya geldi. Vatandaşın gündeminin ekonomik kriz olduğunu anlatan Davutoğlu, esnaf ziyaretleri sırasındaki tespitlerini aktardı.

”SBK TÜRKİYE ÜZERİNDE DEMOKLES’İN KILICI GİBİ KULLANILACAK”

Davutoğlu’nun gündeminde iktidarın politikaları ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ile gündeme gelen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz vardı.

“Bir kez daha Ankara’ya sesleniyorum” diyen Davutoğlu, “SBK, ilerde Türkiye üzerinde Demokles’in kılıcı gibi kullanılacak biridir. Hadi bu adam kötü ama bunun otelinde kimler kalmış kimler. O otelde kalırken kimse bu adama bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sormamış” ifadelerini kullandı.

”BU TOSUNCUKLAR HANGİ İKLİMDE DOĞDU”

Davutoğlu’nun konuşmasında şunları söyledi:

* Bugünlerde Tosuncuk diye birisi Türkiye’ye geri geldi değil mi? Peki bu Tosuncuk hangi iklimde oluştu. Onlarla kimler resim verdi, kimler vatan, millet edebiyatıyla o Tosuncuk’un para toplamasına yardım etti? Nasıl doğdu böyle daha yüzüne baktığınızda ‘Şu adam yolda doğru dürüst yürüyemez’ diyen birisi 2 milyarı aldı götürdü.

* Hangi iklimde doğdu bu? Öbür tarafta AK Parti Genel Merkezi’nde bir genç, 28 yaşında… O genç pudra diye kokain kokluyor ve lüks arabalara biniyor. Bu da memleket manzarası. Öbür tarafta bir Bitcoin sahtekarı, Thodex diye, 2 milyar dolarını götürdü milletin. Hadi bunlar tek tek kötü insanlar diyelim ama, bütün bu kötü insanların Türkiye’nin İçişleri Bakanı ile makamlarında nasıl resmi oluyor?

”TÜRKİYE’Yİ KARA PARA AKLAMA ÜSSÜ HALİNE GETİRMİŞ”

* Öbür tarafta Sezgin Baran Korkmaz… Buradan bir kez daha Ankara’ya sesleniyorum; Sezgin Baran Korkmaz ileride, Türkiye üzerinde Demokles’in kılıcı gibi kullanılacak biridir. Çünkü, Amerikan Hazinesi’ni dolandırıp kara para aklama ile Türkiye’yi kara para aklama üssü haline getirmiş bu adam.

”KİMSE BU DEĞİRMENİN SUYU NERDEN GELİYORDİYE SORMAMIŞ?

* Hadi bu adam kötü ama bu adamın otelinde kimler kalmış kimler… Eski Başbakan mı istersiniz, bakanlar mı istersiniz, yargı mensupları mı istersiniz, o otelde lüks içinde kalırken hiç kimse bu adama ‘Bu değirmenin suyu nereden geliyor?’ diye sormamış. Çünkü bunlar değirmeni, değirmenin suyunu, kul hakkını unuttular.

”İÇİŞLERİ BAKANI ARKAMDAN HÜKÜMET KOMPLOSU YAPARKEN BEN VATAN SAVUNMASINDAYDIM”

* Şanlıurfa’da terör istismarı yapan İçişleri Bakanı ve diğerlerine söylüyorum. Onlar Ankara’da arkamdan hükümet komplosu yaparken, ben Şanlıurfa’da Mehmetçik ile polisimizle alan müdafaası yapıyordum, vatan savunmasındaydım. Onlar Ankara’da dolap çeviriyorlardı.

* Kimse Erzurum’da vatan millet edebiyatı yapmasın. Kimse Anadolu’da teröre karşı vatan millet edebiyatı yapmasın. Biz terörle mücadele ediyoruz diye kasamızı, cebimizi doldurmadık.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na konuşmasının ardından İl Başkanı Mustafa Zinnur Kara tarafından, portresi ve oltu taşı tesbih hediye edildi. Davutoğlu, daha sonra yemek yedikleri salonda cağ kebabı kesti.

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