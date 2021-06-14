Davutoğlu, EYT sorununda Gelecek Modeli’ni açıkladı

EYT'lilerin yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerinin açıkladığı basın açıklamasına; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Dernekleri Başkanı Gönül Boran Özüpak da katıldı. Beş temel ilkeden hareket edeceklerini vurgulayan Davutoğlu, o maddeleri ve gerekçelerini şöyle anlattı:

– Bir; adalet ilkesi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu teknik bir sosyal güvenlik sorunu değil, bir adalet sorunu haline gelmiştir. Çünkü nihayet işe başladıklarında taahhüt edilen hususlarla şu anda gelinen hususlar arasında ciddi bir açık vardır. Adaleti gözeten bir yaklaşımla mutlaka EYT sorununu çözülmesi lazım.

SON DÖNEMDE DEVLETE VE SİSTEME OLAN GÜVEN AZALDI

– İkincisi; devletin ve sistemin güvenilirliği ilkesi. Bugün pandemi döneminde belki de bizi en fazla ilgilendirmesi gereken şeylerden birisi, son dönemde devlete, sisteme, siyasal sisteme, ekonomik sisteme olan güvenilirliğin sağlanmasıdır. Biz bu güvenilirliği sağlamadıkça sistem işlerlik kazanamaz.

YOKSULLAŞMADA EN DERİN IZDIRABI YAŞAYAN GRUP

– Üçüncüsü; artan yoksulluk. Eğer gelişen, sürekli büyüyen bir ekonomik bir ortam içinde olsaydık belki de EYT'liler yeni istihdam imkanlarıyla bu sorunları aşıp, taleplerinde o kadar can yakıcı bir feryat içinde olmayabilirlerdi. İş imkanı bulamayan ve emeklilik imkanından da istifade edemeyen EYT'lilerin bu yoksullaşmada en derin ızdırabı yaşayan gruplardan biri olduğu aşikar.

GELİR DAĞILIMI OLAĞANÜSTÜ BOZULDU

– Dördüncüsü; adil bir gelir dağılımı. Gelir dağılımı Türkiye'de olağanüstü bozuldu. Normal şartlarda orta sınıfı oluşturması gereken EYT'liler, bu gelir dağılımında gittikçe aşağı doğru inen ve gelir dağılımının alt gelir gruplarına doğru, orta sınıfın bozulmasıyla ortaya çıkan dengesizlikte çok derin şekilde etkilenen grupların başında geliyor.

PANDEMİDEN EN AZ DESTEK VEREN ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYE

– Beşincisi; pandemi şartlarında toplumsal desteğin sağlanması. 68 milyar hibe diye iddia ettikleri hibenin 57 milyar Türk Lirası, İşsizlik Fonu'ndan karşılandı. 11 milyar liralık net bir hibe var. Dünyada en az destek veren ülkeler arasında Türkiye… Bu da pandemi döneminde bütün toplum kesimlerinin yoksullaşmasını beraberinde getirdi. EYT'lilerin bu yoksullaşma içinde en derin sancılar yaşan topluluk olduğunu görüyoruz. EYT sorununun çözümü bir lütuf değildir, devlet açısından bir yükümlülüktür, zarurettir, adalet ilkesinin bir gereğidir.

BÜROKRATLARA 4-5 MAAŞ BAĞLANIRKEN…

Davutoğlu'nun ardından EYT Dernekleri Başkanı Gönül Boran Özüpak açıklamalarda bulundu. Özüpak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri olarak siyasetin, kendilerinin hak mücadelesi verdiği bir zemin olduğunu ve öyle de olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bazı siyasetçilerden EYT'lilere ilişkin yapılan açıklamaları eleştiren Özüpak, “Bugün ülkenin ekonomik verilerine dayanarak siyaset arenasından, ‘Bütün EYT'lilerin emekli olması mümkün değildir' cümlesi kurulabiliyor. ‘Bunun maliyetini ülke ekonomisi kaldıramaz' cümleleri de kurulabiliyor” dedi:

– Ancak yol ve havalimanlarının, kullanılmasa da milyarlarca dolarlık garantiler verilirken, Şehir Hastaneleri'nin inşaatına milyonlarca Avro kira ve hizmet bedeli garanti edilirken, milletin muhtaçlık tablolarına da sırt çevrilip, yandaş medya finansmanı için milletin bankasına zarar ettirilirken ve hatta ‘EYT için emekli olduktan sonra çift dikiş yapacaklar, olmaz öyle şey' dedikten sonra görüyoruz ki bürokratlara bol sıfırlı dört maaş hatta beş maaş bağlanırken; Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da bedeli zaten zamanında kuruşu kuruşuna ödenmiş olan emeklilik haklarımız için mücadele etmekten de asla vazgeçmeyeceğimizi dile getiriyoruz.

– Beklentimiz odur ki EYT’ye desteklerini açıklayan tüm siyasi partilerden, benzer, bilimsel verilere dayanarak, gerekçeleri ve gerçekleriyle birlikte çalışma yapmalarını ve sonrasında da bir araya gelerek bir ittifak halinde EYT sorunlarının çözüm önerilerini kitlemiz ile birlikte çözüm önerilerinin paylaşılmasında, diğer iktidara talip olan siyasi partilerle de eminiz ki çözümsüz olmadığımızı siz bu çalışmayla gösterdiniz.