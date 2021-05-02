Davutoğlu hükümete seslendi: Derhal açıklayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, artan geçim sıkıntısına bağlı intihar haberleri üzerine sosyal medyadan görüntülü paylaşımıyla iktidara “Millet tükeniyor” diye seslendi.

“FİL DİŞİ KULELERDEN ÇIKIP HALKIN HALİNİ ANLAYIN”

“Hepimiz ve başta iktidardakiler çok ciddi bir muhasebe yapmak zorundadır” diyen Davutoğlu, şöyle konuştu:

*Halkın duygularından kopmuş, empati duygusunu yitirmiş iktidar sahiplerine sesleniyorum. Artık yeter! Milletin sabrı tükeniyor. Çekildiğiniz fil dişi kulelerden çıkıp halkın halini anlayın.

*Derhal tedbir paketi açıklayın. Bu tedbir paketini de yine 3-5 yandaşa peşkeş çekeceğiniz bir paket haline dönüştürmeyin. Milli gelirimizin makul bir miktarını doğrudan sosyal yardıma ihtiyaç hisseden halka, esnafa, işsize, işçiye, çiftçiye ayırın ve derhal dağıtın. Mübarek Ramazan gününü cehenneme çevirmeyin.

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