Davutoğlu: Türkiye’de gençler, kadınlar değil, Cumhurbaşkanı’nın özel filosu haline gelmiş 15 tane uçağı uçuyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kilis’te esnafı ziyaretlerinde bulundu. Ardından partisinin Kilis İl Teşkilatı Toplantısı'nda konuşan Davutoğlu ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“PANDEMİYİ KİMSE BAHANE ETMESİN”

“Esnafımızın ve çiftçilerimizin yaşadıkları sıkıntıları dinledim, Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Mehmet Can Aslan'ı dinledim. Emin olun onların dile getirdiği problemler bütün Türkiye'nin problemleri. Her dolar değişiminde fiyatlar artıyor. Fakat üreticinin alım fiyatları yüzde 10, yüzde 20 nispetinde artıyor. Pandemiyi kimse bahane etmesin.

Pandemi nedeniyle bu ülkede sıkıntı yaşandığı gibi bütün dünyada sıkıntı yaşanıyor. Bize burayı açan ve birçok şehrimizde salonlar verilmediği zaman düğün salonlarında toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Mehmet Bey konuşmasında düğün salonu işletmecilerinin yaşadığı sorunlarından bahsetti. Pandeminin ilk günlerinde esnafa, çiftçiye, işsizlere destek olun çağrısı yaptık. Kimse pandemiyi bahane etmesin.”

“SIRÇA KÖŞKÜNDE OTURAN BU CAHİL BAKAN BİLMEZDİ Kİ, ÇİFTÇİMİZİN DOLARLA İŞİ VAR”

“Sadece 2 hafta önce Merkez Bankası Başkanı değişimi dolayısıyla bir gecede Türk Lirası yüzde 10 değer kaybetti, borsa yüzde 12 değer kaybetti ve toplam Türkiye'nin üzerine yüklenen ekonomik yük net 525 milyar Türk lirası, faiziyle birlikte 675 milyar liradır.

Türk lirası değer kaybetti sizin mazotunuza, gübrenize, yeminize zam geldi, çünkü bunların hepsi dolarla alınıyor. Hani bir gece yarısı İnstagram'dan kaybolup giden Bakan, ‘dövizle bir işiniz mi var' diyordu. Sırça köşkünde oturan bu cahil Bakan bilmezdi ki çiftçimizin dolarla işi var. Sen doları her yükselttiğinde çiftçinin mazotu, gübresi yükseliyor.”

“EĞER O GECE O OPERASYON YAPILMAMIŞ OLSAYDI”

“Eğer o gece o operasyon yapılmamış olsaydı bu ekonomik doğmamış olsaydı, bu ekonomik yükle 1 milyon 200 bin esnafa her ay 5 bin lira hibe verilebilirdi 1 yıl boyunca. 2 milyon çiftçiye her ay 5 bin lira mazot, gübre, yem desteği verilebilirdi 1 yıl boyunca.

13 milyon emeklinin her birine bütün yıl boyu ayda bin lira ek destek verilebilirdi. Sosyal yardımlarla milleti kandırmasınlar. Biz iktidara geldiğimizde sosyal yardımların hiç biri kesilmeyecek ama milletimiz de devlete muhtaç olacak durumdan çıkarılacak. Bir milletin kendisi fakir devlet zenginse aradakiler zengin oluyor demektir.”

ERDOĞAN'A: GENÇLER İŞ BULMAKTA NİYE ZORLUK ÇEKİYOR?

“Dün bizzat kendi ifadeleriyle, ‘iş bulmakta zorluk çeken gençlerimizin sıkıntısını biz çözeceğiz' dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı'na sormak lazım, gençler iş bulmakta niye zorluk çekiyor? Kim yüzünden zorluk çekiyor? Genç işsizliği oranı 5 sene önce yüzde 10'lardayken şimdi yüzde 40'larda. 5 senede Türkiye'de istihdam artmamışsa bunun sorumlusu kim?

Cumhurbaşkanı seçimlerde, ‘bana yetkiyi verin, görün Türkiye'yi nasıl uçuracağız' diyordu. Uçan gençler, kadınlar, Kilisliler, Karamanmaraşlılar değil uçan sadece Cumhurbaşkanı'nın özel filosu haline gelmiş 15 tane özel uçağı uçuyor Türkiye'de başka hiçbir şey uçmuyor. Aylardır çağrı yapıyoruz. Madem tasarruf yapılacak önce siz tasarruf yapın bu 15 uçağın 2'si, 3'ü ihtiyaç ise onları ayırın geri kalan 12 uçağın en lükslerini satın ve görsün insanlar önce devletin tasarruf yaptığını. Hayır onlar lükslerinden, şatafatlarından, kibirlerinden fedakarlık etmeyecek Kilis'in çiftçisi, esnafı evinden aşından fedakarlık edecek, buna kimsenin vicdanı el vermez.

Yine Cumhurbaşkanı dün, ‘tenceresini kaynatamayan her vatandaş 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da bu vatandaşların dermanı biz olacağız' diyor. Tenceresini kaynatamayan vatandaşın olduğunu kabul ediyor demek ki. Nihayet bunu gördü. Vatandaşlarımız tenceresini kaynatamıyorsa bunun da sorumlusu sizsiniz.”