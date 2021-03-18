Davutoğlu: Türkiye’nin son kaynakları faiz lobisine feda ediliyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da partisinin Doğanhisar İlçe Başkanlığının açılışının ardından Akşehir'de şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Davutoğlu şehitlik ziyaretinin ardından partisinin Akşehir 1. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümününü kutlayarak başlayan Davutoğlu, “Çanakkale sadece bizim değil mazlum milletlerin savaşıdır. Bütün bir gönül coğrafyası birlikte hareket etti. Her fırsatta Türkiye’de milliyetçilik taslayanlar, şimdi onlara sesleniyorum: Eğer Çanakkale savaşından bir şey öğrenmişseniz, eğer İstiklal Marşı’nı doğru dürüst idrak etmişseniz, o günlerde kalbi Anadolu halkı için atan Uygur Türkleri’nin feryadına asla sessiz kalamazsınız.Türk varlığına en büyük tehdit Türkçenin doğduğu memleket olan Kaşgarlı Mahmut’un Kaşgar’ındadır. Yusuf Has Hacib’in Doğu Türkistan’ındadır. Urumçi’dedir” dedi.

“ESNAF MASALARINI YAKMAYA BAŞLADIYSA DÜŞÜNMEK ZORUNDASINIZ”

Konya'da iş yerleri kapalı olduğu için zor günler geçiren ve bugün Mevlana Meydanı'nda masa ve sandalyelerini yakan esnafların eylemine ilişkin de açıklamalarda bulunan Davutoğlu şöyle konuştu:

* Konya'da Mevlana Meydanı'nda Mevlana esnafı sandalye ve masalarını meydana getirerek yaktılar. Şimdi bundan 20 yıl önce ekonomik kriz başladığında başbakanlığın önünde yazar kasayı fırlatan esnafı göstererek bugünü meşrulaştırmaya çalışanlar size sesleniyorum: Konya gibi bereket diyarında esnaf artık masalarını yakmaya başlamışlarsa siz de iki elinizi başınızın arasına alıp düşünmek zorundasınız. Ülkeyi bu hale nasıl getirdiğinizin hesabını düşünmek zorundasınız. Siz bunu düşünmezseniz bilin ki biz bunun hesabını sormaya geliyoruz.

“İSTEDİĞİMİZ TÜRKİYE BU DEĞİL”

HDP’ye açılan kapatma davasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, “Parti kapatmalar, kapatma teşebbüsleri, Meclis’te milletvekili manzaraları. Bizim istediğimiz Türkiye bu değil. Kim ne söylerse söylesin, kim ne düşünürse düşünsün” diye konuştu.

“TÜRKİYE'NİN SON KAYNAKLARI FAİZ LOBİSİNE FEDA EDİLİYOR”

Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP iktidarına yüklenen Davutoğlu şunları söyledi:

* Son dönemde Cumhurbaşkanının faiz lobisinden bahsettiğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü, Cumhuriyet tarihinin en ağır faizi bu dönemde yaşanıyor. Bugün Merkez Bankası faizleri yüzde 17'den 19'a çıkardı. Dünyada şu anda faizler yüzde 1 civarında. Sayın Cumhurbaşkanı şu anda ekonomik reform paketi uygulayacağına eski sözlerine bir baksın.

* Geçen sene Türk ekonomisi yüzde 1,8 büyüdü diye seviniyorlar. Halbuki ekonomi yüzde 1,8 büyürken en büyük payı yüzde 21,8 ile faiz lobisi diyebileceğimiz rantiye çevreleri sağladı. Ben başbakanlık yaparken enflasyon yüzde 6 idi, üretici enflasyonu yüzde 3'tü. Faiz yüzde 7 idi. Dünyada da faizler yüzde 6 civarındaydı. Sayın Cumhurbaşkanı faizciler diye bizi itham ediyordu. Şu anda Türkiye'nin son kaynakları faiz lobisine feda ediliyor.

BAHÇELİ'YE SİYASİ ETİK YASASI CEVABI

MHP lideri Bahçeli’nin Siyasi Etik Yasası ile ilgili sözlerini de hatırlatan Davutoğlu, “Bahçeli dedi ki; Siyasi Partiler Yasası değişmelidir. Eğer iktidardakiler Seçim Yasası’ndan bahsetmeye başlamışlarsa korkmaya başlamışlardır. Şimdi bir formül arıyorlar. Hangi formülü bulursanız bulun. Siz gideceksiniz biz geleceğiz” ifadelerini kullandı.

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