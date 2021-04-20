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Ahmet Davutoğlu ‘yanılmışım’ diyerek AKP’den ayrılış sürecini anlatan bir video paylaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Yanılmışım" diyerek AKP'den ayrılış sürecini anlatan 5 dakikalık bir video paylaştı. Davutoğlu'nun videosunda, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 01:00, 20/04/2021
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından AKP’den ayrılık sürecini ele alan 5 dakikalık bir video yayımladı. Davutoğlu, bu videoyu sosyal medyada gündem olduğu dakikalarda “Yanılmışım” diyerek paylaştı.

Davutoğlu’nun paylaştığı videoda, şu ifadeleri yer aldı:

“Bütün hakları, hukukları yerle bir edeceklerini, ben hukuklarına riayet ederken onların hiçbir hukuk tanımadan beni dolandırıcı ilan edeceklerini, böylesine şatafata, böylesine kibre, böylesine tepeden bakan bir anlayışa geleceklerini bilseydim bu ifadeleri kullanmazdım. Hala insani bir özün onlarda var olduğunu zannettim. Bir takım değerlerin yaşadığını zannettim. Bir gün gelir bu değerlerle bu doğru yolu bulurlar diye düşündüm. Yanılmışım!”

“ALÇAKÇA BİR DOSYA”

Davutoğlu’nun videosunda ‘Pelikan dosyası’ ile ilgili şu ifadeleri yer aldı:

“Bu Pelikan dosyası bana karşı harekete geçenlerin koordinasyonuyla çıkartıldı. Bunun da doğrudan MKYK ile koordineli yapıldığını biliyoruz. Pelikan dosyasyı diye alçakça bir dosyayı çıkardılar. Öyle bir ah aldılar ki, hiçbiri iflah olmuyor. Hiçbir hukuka riayet etmediler. AK Parti’nin çöküşü yolsuzluklar sebebiyledir. Şatafat sebebiyledir. AK Parti’yi bölen biz değiliz. AK Parti’yi bölen çürümedir.”

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Yayınlanma Tarihi:00:56,