Davutoğlu’ndan aşı tepkisi: Bu asil millet ilk seçimde sizi göndererek başının çaresine bakacak!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor” açıklaması yapan ve Biontech aşılarında 2. dozun ertelendiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi:
* Aşı yılan hikayesine döndü! Geldi, geliyor diye aylardır milleti oyaladınız!
* Hastalığın en yoğun olduğu dönemde “aşı tedariği güçleşiyor” diyerek kısaca başınızın çaresine bakın diyorlar.
* Az kaldı, bu asil millet ilk seçimde sizi göndererek, başının çaresine bakacak!