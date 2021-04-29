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Davutoğlu’ndan aşı tepkisi: Bu asil millet ilk seçimde sizi göndererek başının çaresine bakacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor" sözleri ve Biontech aşısında 2. dozun ertelendiğini duyurduğu açıklamalarına tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Hastalığın en yoğun olduğu dönemde “aşı tedariği güçleşiyor” diyerek kısaca başınızın çaresine bakın diyorlar. Az kaldı, bu asil millet ilk seçimde sizi göndererek, başının çaresine bakacak!" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 00:48, 29/04/2021
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Davutoğlu’ndan aşı tepkisi: Bu asil millet ilk seçimde sizi göndererek başının çaresine bakacak!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor” açıklaması yapan ve Biontech aşılarında 2. dozun ertelendiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi:

* Aşı yılan hikayesine döndü! Geldi, geliyor diye aylardır milleti oyaladınız!

* Hastalığın en yoğun olduğu dönemde “aşı tedariği güçleşiyor” diyerek kısaca başınızın çaresine bakın diyorlar.

* Az kaldı, bu asil millet ilk seçimde sizi göndererek, başının çaresine bakacak!

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